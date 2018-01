Rockende Narren

Neunkirchen am Brand: Schellenberger Weg |

NEUNKIRCHEN AM BRAND (rr) – Am Freitag, 2. Februar veranstaltet der Neunkirchner Carneval Verein NCV in der Mehrzweckhalle am Schellenberger Weg einen Abend mit Rockmusik der Band „Revolver“.



Unter dem Motto „NCV rockt“ gibt es von 20.00 – 24.00 Uhr eine Faschingsveranstaltung für Leute, die es laut mögen. Einlass ist bereits um 19.00 Uhr.