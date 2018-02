FORCHHEIM (rr) – Die Christuskirche und das Bürgerzentrum Mehrgenerationenhaus richten am Sonntag, 25. Februar von 8.30 bis 11.30 Uhr gemeinsam ein kostenloses Frühstück im Gemeindesaal, Paul-Keller-Straße 17, aus.

Unter dem Motto „Wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist“ erwartet die Gäste jeweils am letzten Sonntag im Monat ein Buffet.Das Angebot richtet sich auch an Menschen, die Gemeinschaft suchen. Weitere Infos unter 09191 61 55 287.