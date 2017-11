Weihnachtskonzert der Amazingers

Der Gospelchor „Amazingers“ lädt herzlich zu seinem Weihnachtskonzert ein.



Am Samstag, 09.12.17 in St. Michael, Kirchplatz 4, Neunkirchen am Brand um 18.30 Uhr



Die Amazingers” sind in der Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz in Erlangen zu Hause. Seit mehr als 20 Jahren singen sie sich in die Herzen der Zuhörer und haben inzwischen über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus treue Fans gefunden.

Die „Amazingers“ sind ein Freizeit-Chor mit ca. 50 Mitgliedern, die stimmgewaltig, mit vielseitigem Repertoire und anspruchsvollen Choreografien singen.

Dabei geht der Chor auch immer wieder neue musikalische Wege über die Grenzen des Gospel hinaus, inspiriert durch ihren Chorleiter Harald Luft und professionell begleitet durch ihren Pianisten und Perkussionisten Jörg Beckenbauer. In diesem Jahr sind daher auch Lieder aus den Bereichen Pop mit christlichem Bezug im Programm.

Freuen Sie sich auf ein einstündiges weihnachtliches Konzert mit bunt gemischten traditionellen Songs von Gospel bis Pop und lassen Sie sich begeistern für eine musikalische Reise zusammen mit den “Amazingers”.



Der Eintritt ist frei.