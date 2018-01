EGGOLSHEIM (pm/rr) - Am Samstag, 27. Januar wird in der Liasgrube, Lias-Grube 1 in Eggolsheim-Unterstürmig, ein Winterfest gefeiert.

Neben verschiedenen Aktivitätsstationen und Verpflegung am Lagerfeuer gibt es eine spannende Winterrallye.Beginn ist um 15.00 Uhr am Freiluftpavillon der großen Veranstaltungswiese mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Claus Schwarzmann und der Siegerehrung der Gewinner des Kinderfotowettbewerbs.Der Eintritt ist frei.