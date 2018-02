Fachwerkhäuser energetisch sanieren

EGGOLSHEIM (pm/rr) - Am Donnerstag, 22. Februar um 19.30 Uhr referiert der Malermeister und Baubiologe Georg Lunz in der Liasgrube, Lias-Grube 1 in Eggolsheim-Unterstürmig, zum Thema „energetische Sanierung denkmalgeschützter Häuser, speziell Fachwerkhäuser“.

Am Beispiel eines Gebäudes in Rattelsdorf stellt er die Sanierung eines Fachwerkhauses vor. Dabei geht er auch allgemein auf wichtige, zu beachtende Punkte bei Fachwerkhäusern und alten Häusern ein.Der Eintritt ist frei.Interessenten sollten sich spätesten 24 Stunden vorher anmelden, entweder telefonisch unter 09545 950399, per Mail unter info@umweltstation-liasgrube.de oder über die Webseite www.umweltstation-liasgrube.de.