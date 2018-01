Sonnenstrom für Mieter und Vermieter

Nicht nur Hausbesitzer, auch Mieter können von Solarstrom profitieren. Der Landkreis Forchheim veranstaltet dazu ein Fachgespräch.

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Donnerstag, 1. Februar um 14.00 Uhr richtet das Büro Energie und Klima des Landratsamtes im Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3, ein Fachgespräch unter dem Titel „Mieterstrom – ein Projekt für Mieter und Vermieter“ in Forchheim aus.Mitveranstalter sind das Netzwerk C.A.R.M.E.N. e.V. und Haus & Grund Forchheim e.V..Erklärt wird das Mieterstromgesetz, das seit Juni 2017 gilt. Damit wird Solarstrom gefördert, der auf den Dächern von Wohngebäuden erzeugt und direkt vor Ort an die Mieter weitergegeben wird.Mit dem „Mieterstromzuschlag“ von 2-4 Cent/kWh ergeben sich neue Geschäftsmodelle für Projekte in Mietsgebäuden unterschiedlicher Größe, die auch Eigenverbrauch und Gewerbe umfassen können. Damit sollen künftig auch private und gewerbliche Mieter direkt von der Energiewende profitieren, damit der Ausbau der Photovoltaik in urbanen Räumen beschleunigt wird. Die Vermarktungsform wirft weiterhin viele Fragen auf: Bringt der Mieterstrom neue Perspektiven für Mieter und Vermieter? Welchen gegenseitigen Nutzen haben beide Parteien? Welche Pflichten entstehen für den Anbieter?Diese und weitere Unsicherheiten sollen im Rahmen der Veranstaltung diskutiert werden. Das Fachgespräch beleuchtet die unterschiedliche Möglichkeiten sowie entscheidende technische und wirtschaftliche Faktoren. Darüber hinaus zeigen die verschiedenen Referenten rechtliche Anforderungen und technische Planungsschritte auf und erläutern diese anhand von Praxisbeispielen.Das Fachgespräch richtet sich an private und kommunale Immobilieneigentümer, Stadtwerke, Energieberater, Energiegenossenschaften, Projektentwickler sowie alle fachlich und inhaltlich Interessierten.Eine Anmeldung zum Fachgespräch ist bis zum 26. Januar möglich. Anmeldung und Programm unter www.carmen-ev.de oder beim Büro Energie und Klima, Landratsamt Forchheim.