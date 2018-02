Aktionstag draußenSein

draußenSein erLeben - Was bringt uns allen draußenSein?



Am 03.03.2018, 14 - 18 Uhr in der Bürgerhalle Obermichelbach

Sowohl Kinder als auch Erwachsene gehen immer weniger 'raus und der Bezug zur Natur wird immer geringer. Das LEADER-Projekt draußenSein will die Freude an der Natur zurückbringen und zwar mit der Ausweitung und Vernetzung bereits bestehender Naturangebote.



Der Auftakt des Projekts findet in Form eines Aktionstages statt und ist für jeden geeignet, der sich für Angebote in unserer Natur interessiert! Anbieter aus allen Richtungen werden ihre Naturangebote an Mitmachständen in verschiedenster Weise vorstellen (Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, Zeltlager Veitsbronn, private Akteure, Landratsamt Fürth, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth, Landschaftspflegeverband, Bauernverband …).



Programm:

Dauerhaft von 14 – 18 Uhr:

Lagerfeuer mit Stockbrot, Spiele, Bauen von Insektenhotels, Naturkunst selber herstellen, verschiedene Natur-Quizze, Slackline, Barfußpfad, Ausstellungen mit Naturmaterialien zum Erfühlen und Erraten, Verkostung lokaler und traditionell hergestellter Produkte, Verpflegung und vieles, vieles mehr!



Einzelne Programmpunkte:

14:15 Uhr Begrüßung durch Projektinitiator Raymund Filmer (RTU Landkreis Fürth)

14:30 Uhr Grußworte von Landrat Dießl und Bürgermeister Jäger

15:00 Uhr Märchenerzählung im Märchenzelt

15:15 Uhr Film von Kindern des Bund Naturschutz in kleiner Fernseh-Ecke

15:30 Uhr Kräuterwanderung (bei passendem Wetter)

17:00 Uhr Märchenerzählung im Märchenzelt

17:15 Uhr Film von Kindern des Bund Naturschutz in kleiner Fernseh-Ecke



Kontakt: draussensein@umweltbildung-lkr-fuerth.de