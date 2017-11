„Einfach nur Blond“ – Musical-Aufführungen März 2018!

Haben Sie bereits ein Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten? Nein? Dann haben wir vielleicht das Passende für Sie! Die STS Large Wachendorf präsentiert das Musical „Einfach nur Blond“ vom 8. – 11. März 2018 in der Paul-Metz-Halle Zirndorf.



Worum es geht? Elle Woods lebt im sonnigen L.A., ist wohlhabend, Vorsitzende einer Studentenverbindung und erwartet einen Heiratsantrag ihres Freundes Warner. Alles ist perfekt. Doch stattdessen verlässt ihr Freund sie, weil sie nicht zu seinem neuen Leben in Harvard passt, wo er Jura studieren will. Das lässt Elle nicht auf sich sitzen. Sie macht das Unmögliche möglich und ergattert ebenfalls einen Studienplatz in Harvard. Durch ihre schrillen Outfits, ihren überdrehten Charakter und ihre unbeschwerte Art in den Tag hinein zu leben mischt sie dort erst einmal alles auf und macht sich nicht nur Freunde. Doch vielleicht steckt mehr in ihr als nur eine Freundin und „Blond“ zu sein. Lassen Sie sich von uns mit diesem turbulenten, spannenden und lustigen Musical in die pinke, juristische Welt von Elle Woods entführen.





Der Kartenverkauf läuft bereits. Sie erhalten Ihre Karten unter Tel. 09103-1862 oder auch online über die Internetseite www.sts-large.de. Hier finden Sie auch weitere Infos zum Musical. Die Karten kosten für Erwachsene 16 – 20 €, für Schüler/Azubis/Studenten 8 – 10 €, je nach Platzkategorie. SPORT TANZ SHOW STS LARGE E.V.