Bei Anruf Bus: Veitsbronn verhilft seinen Bürgern zu mehr Mobilität

VEITSBRONN - (web) Die Landkreisgemeinde Veitsbronn wartet ab sofort mit einem neuen Angebot für mehr Mobilität auf - dem Anruf-Bürger-Shuttle (ABS).

Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ steht nun allen Bürgern ein Kleinbus zur Verfügung für kostenlose Einkaufs- oder Arztfahrten, Friedhofsbesuche oder für Fahrten zu verschiedenen Veranstaltungen im Gemeindegebiet. Ausgeschlossen sind allerdings Fahrten zur Arbeitsstelle oder zur Schule. Die Organisation übernimmt dabei der 2015 eigens gegründete Bürgerbusverein.Das Angebot richtet sich in erster Linie an ältere und in der Mobilität eingeschränkte Personen. Aber auch alle anderen Gemeindebürger können es nutzen. Und so funktioniert‘s: Einfach unter der Rufnummer 0911/75208 889 den Bus bestellen und schon steht er zur vereinbarten Zeit vor der Haustür. Der Bus fährt Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und ist übrigens auch mit einem Lift für Rollstuhlfahrer ausgestattet.Derzeit stehen 16 ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen zur Verfügung, die allesamt ein ADAC-Fahrsicherheitstraining absolviert und ihre Erste Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt haben. Fahrer-Verstärkung könne der Verein aber immer gebrauchen, ließ der Vereinsvorsitzende Markus Helfert im Rahmen der Busvorstellung wissen.Unterstützt wird das innovative und ehrenamtliche Projekt durch das EU-Förderprogramm „LEADER“. Rund 30 Prozent der Anschaffungskosten für den Bus sind hierbei geflossen. Gleichzeitig stellt es eine lokale Egänzung zum ÖPNV-Angebot im Landkreis dar.Landrat Matthais Dießl und Veitsbronns Erster Bürgermeister Marco Kistner lobten bei der Vorstellung des Projektes das überragende Bürgerengagement“, ohne das der Bürgerbus nicht möglich wäre.