3. Brauchtumsumzug der Hilpoltsteiner Flecklasmänner e.V. am 29.01.2017 um 14:00 Uhr

Liebe Marktspiegel-Leser,



Punkt 14:00 Uhr geben die Böllerschützen aus Obererlbach und Häusern, am Sonntag, den 29.01.2017, den Startschuss zum 3. Brauchtumsumzug der Hilpoltsteiner Flecklasmänner e.V. in der Burgstadt Hilpoltstein.



Die Guggenmusik wird bereits vorab die Zuschauer am Marktplatz einstimmen, kalte Füße bekommt man bei so vielen heißen Rhythmen natürlich nicht.



Angeführt wird der Zug durch unsere kleinsten Flecklasmänner Tim und Max und die Hilpoltsteiner Flecklaskinder.



Schaurig folgt der „Löll“, der von den Hilpoltsteiner Flecklasmänner vor sich her getrieben wird. Dieser stellt den Winter dar und ist nur in Hilpoltstein zu sehen.



Mit 23 Gruppen haben wir einen neuen Rekord und freuen uns Ihnen die Vielfalt aus nah und fern präsentieren zu können. Selbstverständlich werden diese am Markplatz durch unseren 1. Vorstand Katrin Schade und 2. Vorstand Reiner Stolze vorgestellt.



Nach dem Brauchtumsumzug durch unsere schöne Altstadt feiern wir mit DJ Flecklas Rolf gemeinsam mit unseren befreundeten Brauchtumsgruppen und den Zuschauern auf unserem Marktplatz.



Für Pyraser Getränke sorgen die Hilpoltsteiner Flecklasmänner, Bratwurst- und Steaksemmlen macht der Sparclub Almhütte und warme Getränke der Tennisverein Hilpoltstein. Auch haben wir genügend umliegende Gaststätten die Sie gerne begrüßen würden.



Für Ihr leibliches Wohl haben wir also bestens gesorgt.

Auf Ihren Besuch würden wir uns freuen.



Ihre Hilpolsteiner Flecklasmänner