4. Brauchtumsumzug in Hilpoltstein

Die Hilpoltsteiner Flecklasmänner laden zum 4. Brauchtumsumzug am 14.01.2018 um 14 Uhr am Marktplatz in Hilpoltstein ein.

Zu sehen sind 23 Brauchtumsgruppen und 3 Guggenmusiken. Diese Gruppen verkörpern nicht nur die Frühlingsfiguren, sondern manche auch den Winter (böse Gestalten), den es gilt zu vertreiben.Es sind ausschließlich Fußgruppen, die mit handgeschnitzten Masken und detailgetreu genähten Gewändern den Winter austreiben.

Dieser Brauchtumsumzug ist für die ganze Familie, ob groß oder klein, der Eintritt ist selbstverständlich frei. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.

Weitere Informationen über den Brauchtumsverein "Hilpoltsteiner Flecklasmänner e.V." und den letzten Umzügen finden Sie unter: www.hilpoltsteiner-flecklasmaenner.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ein dreifaches Hip Hip Hurra