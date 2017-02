Alles Filz - Traditionelles Handwerken

für Erwachsene



Bereits 8000 v. Chr. begannen die Menschen zu filzen. In unserer Gegenwart wird Filz sowohl in industrieller Großproduktion hergestellt, ist aber auch im privaten Umfeld sehr beliebt. Zusammen mit Anita Gerstner werden wir dekorative Sitzauflagen für‘s Zuhause herstellen.

Bitte mitbringen: Handtuch oder Leinentuch bzw. kleine Leinentischdecke (ca. 70x80 cm)



Kosten: 20 EUR (LBV-Mitglieder 15 EUR) plus Materialkosten (ca. 10 EUR)



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter

09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de.

Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.