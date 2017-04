Ausflugtipp am 7. Mai 2017 - Mit der ganzen Familie zum Fitnesstag am Rothsee!

Die „3 am Rothsee“ - Allersberg, Hilpoltstein und Roth - veranstalten den 6. Fitnesstag am Rothsee. Am Sonntag, den 7. Mai 2017, bieten sie zwischen 11 und 19 Uhr am Seezentrum Heuberg über 60 Angebote zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung an.

Wie auch in den vergangenen Jahren haben sich die „3 am Rothsee“ mit zahlreichen Unternehmen, Vereinen und Organisationen zusammengeschlossen, um den Besuchern eine große Bandbreite von Informations- und Verkaufsständen, Aktiv- und Mitmachangeboten sowie Vorführungen anzubieten. Mit von der Partie sind Sportvereine, Sportgeschäfte und auch Partner aus den drei Gemeinden, die im Bereich Fitness und Gesundheit aktiv sind. Sie laden alle Besucher zum Zuschauen und Mitmachen bei den verschiedenen Programmen ein. Von Bogenschießen über Drachenbootfahrten, Stand-Up-Paddling und einer Segelregatta auf dem Rothsee bis hin zu verschiedenen Tanzaufführungen ist alles dabei.

Für die kulinarische Verpflegung sorgt das Seezentrum Heuberg mit gesunden und ausgewogenen Gerichten.



Wir laden Sie herzlich dazu ein!