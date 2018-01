Blackwater Band - Traditional Irish Musik At It's Best

Grüne Weiden, dunkles Bier, Lieder über Molly Malone und die Spanish Lady, feine Balladen und atemberaubende Instrumentals – das sind Irland und die Blackwater Band.

Die Band hat ihren Namen vom Fluss Blackwater an der Südküste Irlands. Von dort stammen alle Bandmitglieder, unter ihnen ein „All Ireland Winner“ am Knopfakkordeon. Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistern sie ihr Publikum auf internationalen Bühnen oder bei den legendären Montag-Sessions in der „Marine Bar“ der Bar des Bandleaders Christy O´Neill. Ihre Engagements führen sie nach Amerika, Frankreich, Norwegen, Deutschland und Saudi Arabien, wohin sie von der Irischen Botschaft für ein Konzert am St. Patrick´s Day 2015 eingeladen waren.Die Blackwater Band nimmt ihr Publikum mit auf einen Höhenflug aus „Music and Craig“ (Lebensfreude, wie man in Irland sagt) und zeigt ihm den Reichtum und die Schönheit von Irlands Liedern und Musik auf höchstem Niveau.Lassen Sie sich nach Irland entführen und genießen Sie einen unvergesslichen Abend mit Christy O´Neill (Gesang, Gitarre), Michael Finnegan Flynn (Gesang, Bodhrán), Caroline Kling (Pianoakkordeon, Gesang), Michael McKenna (Knopfakkordeon).

Kartenvorverkauf ab sofort unter:

kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof • Ortsteil Schwand • Alte Str. 11 • Tel. (09170) 94 77 66 OMV-Tankstelle • Ortsteil Leerstetten • Hauptstraße 17 • Tel. (09170) 97 73 24 Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof