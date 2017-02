Boden ist mehr als Schmutz am Schuh

für Kinder ab 6 Jahren



Erde, Dreck, Boden - was ist das eigentlich? Der Boden, auf dem wir stehen, kann fruchtbar, lehmig, sandig oder steinig sein. Er ist mehr als der Dreck, den du von deinen Schuhen stampfst. Gemeinsam finden wir heraus, was noch so in Erde drinsteckt und wühlen nach Antworten.





Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro. Frei mit Ferienpass!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.