Brandl & Rimmele - Bei schönem Wetter im Biergarten!

Sänger, Gittarist, Komponist, Texter und Arrangeurwurzelt mit seiner Musik im Blues. Er hat dabei seinen persönlichen genreübergreifenden Stil entwickelt und überzeugt insbesondere durch die virtuose Emotionalität seines Gitarrenspiels und die ausdrucksstarke bluesig-rauchige Stimme. Seine Lieder, nicht selten autobiografisch, erzählen von der Hoffnung des Aufbruchs und der Sehnsucht der Getriebenen – und dort, wo das Schicksal eine neue Kerbe in die Schienen geritzt hat, Balladen vom entgleisten Leben.wirkte bereits bei zahlreichen Musikprojekten mit und ist bei vielen Bands als Gastmusiker gern gesehen. Sein Geigenspiel ist durch seinen intensiven und wandelbaren Ton geprägt, lebendig und improvisationsfreudig. Neben

den Ton des Duos, das bei aller Perfektion mit seinem leidenschaftlichen und emotionalen Spiel begeistert.Karten erhalten Sie in der Buchhandlung am Sägerhof, Tel. 09170 947766, an der OMV-Tankstelle in Leerstetten, Tel. 09170 979324 und an der Abendkasse.