Büchenbacher Neujahrströdel 2017

Büchenbach: Turnhalle |

Flohmarkt in der Turnhalle in Büchenbach bei Roth

Am Sonntag, 15. Januar 2017 – von 9 bis 14 Uhr

Hier ist gut trödeln, zahlreiche Händler stellen ihre Ware aus. Trödel, gebrauchtes und kitschiges, brauchbares und Schnickschnack - das Angebot ist vielseitig.

Standgebühr 10 € - Tische (160cmx80cm) werden gestellt

Aufbau ab 7:30 Uhr – Keine Neuware

Reservierung und Infos per E-Mail an schulfoerderverein.buechenbach@gmx.de.