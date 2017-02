Buß- und Bettag: Ganztagsbetreuung für Schulkinder

für Schulkinder der 1. – 4. Klasse



Am Buß- und Bettag können Kinder der Klassen 1-4 einen spannenden Tag an der LBV Umweltstation am Rothsee verbringen. Nach einem gemeinsamen Frühstück warten jede Menge spannende Aktionen zum Forschen, Basteln, Bauen oder Spielen. Natürlich wird für die knurrenden Mägen auch gemeinsam ein Mittagessen aus der Natur zubereitet.



Kosten: 25 EUR (LBV-Mitglieder 20 EUR)



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.