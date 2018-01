Cello Ensemble Solina & Friends - Cross over Europe

Einmal „Cross over Europe“ – Solina & Friends spielen über 100 der schönsten Werke und bekanntesten Melodien der europäischen Musikgeschichte, Genre übergreifend, in einzelnen Länder-Medleys arrangiert.

Bei diesem herrlichen Projekt kann man hören und staunen, wie Länder klingen und welche Melodien und Komponisten woher stammen. Es ist eine einzigartige musikalische Reise durch 14 Länder. Wann ist man schon gleichzeitig in einem Sinfoniekonzert, einer Schlagerparty, bei einer Jazzsession, in der Oper, im Ballett und im Kino. Von Ravels „Bolero", dem griechischen „Sirtaki", Falcos „Amadeus", über die Beatles, Abba bis zu Mozarts „Zauberflöte", Verdis Opern, Tschaikowskys Ballett „Schwanensee" und Edith Piaf ist alles dabei.Mit „Cross over Europe" bietet das Ensemble „Solina & Friends" mit den beiden Cellistinnen Katrin Banhierl und Ulrike Müller sowie Dirko Juchem (Flöte, Saxofon) und Michael Gundlach (Piano, Akkordeon) beste Unterhaltung.