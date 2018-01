Chris B. - Swing, Boogie, Blues

Chris B. – Der Blues hat einen neuen Vornamen. Hinter dem Projekt Chris B. steht der Sänger und Pianist Christian Jung.

Als Sideman von Karen Carroll, Sydney Ellis, Jeanne Carroll und Debra Harris spielte er auf Festivals in ganz Europa und hat sich in der Bluesszene einen Namen gemacht. Jetzt freut er sich, sein eigenes Projekt zu präsentieren.Chris B. spielt eigene Stücke, die vom Blues inspiriert sind. Anleihen aus Swing, Boogie Woogie und Soul erzeugen einen spannenden Genremix, der sich gewaschen hat. Unterstützt wird Christian Jung (voc, key) von Markus Rießbeck (sax), Udo Schwendler (b, sousaphone) und Anselm Gaylor (dr).Kraftvoller Gesang, swingender Groove, ein mitreißendes Boogieklavier und ein fetziges Saxofon – das ist Musik mit Emotionen, die vom Hocker reißt.kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof • Ortsteil Schwand • Alte Str. 11 • Tel. (09170) 94 77 66 OMV-Tankstelle • Ortsteil Leerstetten • Hauptstraße 17 • Tel. (09170) 97 73 24 Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof