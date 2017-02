Das Leben auf einem Bauernhof

für Kinder ab 6 Jahren



Gemeinsam wollen wir heute einen Ausflug zum Bauernhof der Familie Dollinger nach Offenbau machen. Dabei wollen wir dem Landwirt einmal über die Schulter schauen, um zu lernen, was es auf dem Hof so alles zu erledigen gibt. Natürlich dürft ihr auch praktisch mit anpacken und wir werden gemeinsam erarbeiten, welchen Einfluss die Landwirtschaft auf unser Klima und die Artenvielfalt der heimischen Tiere und Pflanzen hat.



Treffpunkt: Biolandhof Karl Dollinger, Offenbau 24, 91177 Thalmässing



Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro.



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.