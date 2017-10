Mode trifft Kunst

Freitag, 13.10. 13:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 14.10. 11:00 bis 17:00 Uhr



Christine von Stengel kreiert durch extravagante Schnitte Figurschmeichler, die ihre Trägerin bei jedem Event zu einer Augenweide werden lassen. Extra zu dem Thema Fashion hat Renate Mühlöder Keramikskulpturen gefertigt. Das Label „Heimatrebell“ von Silke Reis zeigt unglaubliche Taschen und Accessoires. Brunhilde Übler alias Mea von Fauch hat ihr Herz an die Fertigung von individuellem Glasschmuck verloren und zeigt ausgefallene Werke. Uschi Heubeck interpretiert das Thema FASHION meets ART mit Arbeiten aus der Serie Design Recycling.

In diesem bisher einzigARTigen Event finden Sie ein breit gefächertes Spektrum von dem was Frau gefällt und was Kunst zu diesem Thema beitragen kann.