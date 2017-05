Fitnesstag am Rothsee wegen schlechtem Wetter abgesagt

Am Rothsee 10

, Am Rothsee 10 , 91161 Hilpoltstein DE

LBV Umweltstation Rothsee , Am Rothsee 10 , 91161 Hilpoltstein DE

Aufgrund der überaus schlechten Wetterprognose für Sonntag haben sich „Die 3 am Rothsee“ Allersberg, Hilpoltstein und Roth, dazu entschlossen, den diesjährigen Fitnesstag am 7. Mai abzusagen. Für 2018 ist auf jeden Fall wieder ein Fitnesstag geplant. Interessierte Aussteller und Teilnehmer dürfen sich gerne bereits jetzt bei den zuständigen Gemeinden melden. Für Rückfragen stehen die Tourismusbüros in Allersberg, Hilpoltstein und Roth zu Verfügung.