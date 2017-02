Fledermäuse – Akrobaten der Nacht

Am Rothsee 10

LBV Umweltstation Rothsee , Am Rothsee 10 , 91161 Hilpoltstein DE

für Familien und Jugendliche ab 12 Jahren



Anlässlich der Europäischen Fledermausnacht begeben wir uns gemeinsam mit dem LBV-Fledermausexperten Ruppert Zeiner auf spannende Fledermaus-Expedition am Rothsee. Mit Hilfe von Fledermausdetektoren können wir die Fledermäuse hören und im Schein der Taschenlampe bei ihrem akrobatischen Flug beobachten.





Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro. Die Familienkarte kostet 15 Euro. Frei mit Jugendpass!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.