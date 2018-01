Folsom Prison Band - Hommage to Cash & Country Music

Die Folsom Prison Band hält die Erinnerung an den legendären Johnny Cash wach und führt fort, was Cash einst schuf.

Eine Hommage an den König der Country-Music mit Hits und Raritäten, bei denen die Spur von den Anfängen bis zu den späten American Recordings reicht. Doch in diesem Programm steckt mehr: Aufgebaut um die Songs von Cash, welche knapp die Hälfte des Programms einnehmen, findet sich Material seiner Weggefährten und derer, die die Legende Johnny Cash beeinflusst haben: Willie Nelson, Kris Kristofferson, Hank Williams, Elvis Presley, Bob Dylan oder Buddy Holly. Gefühlvoll interpretiert dabeimit seiner einzigartigen Stimme die Songs, unterlegt durch den stampfenden Rhythmus der Akustikgitarre. Der zweite Eckpfeiler der Band besteht aus dem Salzburger Ausnahmegitarristen. Mit authentischem Sound und gefühlvollen Interpretationen wird das Publikum auf eine Zeitreise durch den amerikanischen Süden mitgenommen - zu den Wurzeln des Country, Blues und Rock´n Roll.