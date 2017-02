Geocaching ERLEBE WASser

Hilpoltstein: LBV Umweltstation Rothsee |

für Jugendliche ab 12 Jahren



Wieviel Wasser steckt in einem Computer? Warum ist Wasser ein Magier? Finde es heraus! In der Geocaching Tour ERLEBE WASser lösen wir kniffelige Fragen rund ums Thema Wasser und kommen gemeinsam dem Ziel näher. Dabei gibt es vieles auf der Umweltstation zu erforschen und zu erleben.



Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro. Frei mit Jugendpass!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.