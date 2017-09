Großer Kinder- und Babybasar (vorsortiert)

Herbst/Winter - BASAR

am 7. Oktober 2017

in der Turnhalle Büchenbach





Liebe Interessenten,

am Samstag, den 7. Oktober 2017 findet von 9:00 – 11:30 Uhr



wieder unser Herbst/Winter - BASAR statt.



Zum Verkauf kommen: Herbst- u. Winterbekleidung bis Gr.188, Schuhe, Schlittschuhe, Spielsachen, CDs, DVDs, Bücher, Kinderfahrzeuge, Kinderwägen, Umstandsbekleidung, etc. (keine Ski)



Wir verkaufen für Sie!



20 Prozent des Verkaufserlöses kommen der Grund- und Mittelschule Büchenbach zu Gute.



Allein seit dem Schuljahr 2013/2014 hat das Basarteam rund 12.850 Euro für unsere Kinder ausgegeben.



Folgende Projekte wurden finanziert bzw. unterstützt:

Piccolo Arbeitsmaterialien, Logico Boxen 1. Klassen, Lesekästen/Magnetboxen 1. Klassen, Hallo Wuff Projekt, Ausbau Kletterparcour im Pausenhof, Geometriebretter, Kids Projekt, Mathematikwettbewerb Känguru, Ersatzmatte Trampolin im Pausenhof, Musikinstrumente, Bücher für das Lesezimmer, Zuschuss Hochsprungmatte, Lesung „Magisches Baumhaus“, Body Percussion Kurs, Antolin Leseprogramm, Pausen-Spielkisten uvm.



Listenausgabe ist am Dienstag, 26.09.2017 von 18:30 - 19:00 Uhr

am Rathaus Büchenbach