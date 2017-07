Röttenbach: Turnhalle |

Am 23.09.2017 findet wieder in der Zeit von 14 bis 16 Uhr der Babybasar in der Turnhalle, Frankenstr. 6, 91187 Röttenbach statt.

Sortierte Baby- und Kinderausstattung, Spielwaren, Kinderwagen uvm; für Essen und Trinken ist gesorgt.

www.basar-roettenbach.de find us on facebook