Herren II steigt in Kreisklasse I auf

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte die erste Herrenmannschaft, die beim TC Weißenburg zu Gast waren. In den Einzeln konnten Felix Rupp, Andreas Allgeier, Johannes Beinzer und Thomas Hagenrainer Punkten, ehe dann durch die Siege von Felix Rupp mit Johannes Beinzer und Christian Lauber mit Marco Gärtner in den Doppeln der 6:3 Sieg perfekt gemacht wurde. Somit reicht eine knappe Niederlage im letzten Saisonspiel gegen Schwabach um den Klassenerhalt in der Bezirksklasse II perfekt zu machen.Schon am Mittwoch zuvor hatten die Herren 65 ihr letztes Saisonspiel. Zwar konnte man vom letzten Platz nicht mehr weg kommen, jedoch sicherte man sich die ersten Punkte in der laufenden Saison. Durch die Siege von Rüdiger Beckmann, Bernhard Bischoff und das Zweierdoppel Beckmann/Bischoff konnte man den Gegnern aus Treuchtlingen ein 3:3 Unentschieden abtrotzen und somit die Saison mit einem kleinen Erfolg beenden.