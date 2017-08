Hillmann's Blues Band - Blues, Jazz und Soul

KiS e. V. präsentiert die Hillmann's Blues Band am Freitag, 20. Oktober 2017 um 20 Uhr in der Kulturscheune Leerstetten.

Fünf Männer und eine Frau, 12 Takte und die Farbe Blau. Blues in seinen verschiedenen Klangvarianten, Eigenkompositionen aus musikalischem Anspruch und Spielfreude, Neugierde und viel Gefühl. Das ist die Hillman´s Blues Band aus Nürnberg.

Mit dem Blues fing in den 90er Jahren alles an. Bald bespielte die Nürnberger Band mit den ersten eigenen Stücken nicht nur die Bühnen in Franken, sondern trat auch im weiteren In- und Ausland (u. a. in Norddeutschland, England, Schottland) auf. Die Band hat sich nicht nur dem klassischen Blues verschrieben, sondern lässt auch R & B, Soul, Funk und Swing erklingen. Sie rockt und erzählt musikalische Geschichten, mal die eigene, mal die Anderer.Seit Januar 2014 ergeben sich mit der frischen und ausdrucksstarken Stimme von Claudia weitere Blau-Töne, und es werden neue Geschichten geschrieben. Was bleibt, ist die stete musikalische Veredelung des bekannten Funky Rockin´ City Blues. Eine wachsende Sammlung klangvoller Stücke für den Moment, die Lust zu tanzen und auch mitzusingen – wie man es von der Hillman´s Blues Band schon immer kennt. In jedem Fall wissen die Bandmitglieder Claudia Spanhel (voc), Ralph Bergmann (git), Ralf Gebhardt (p, org), Erwin Cerny (sax), Wolfgang Richter (bg) und Thomas v. Kruedener (dr) wie sie ihr Publikum jederzeit stilvoll unterhalten – mit einem abwechslungsreichen und authentischen Menü aus ihrer Blues-Kitchen im Herzen Frankens – Rock ,n´ Soul in Blau.Kartenvorverkauf ab sofort unter: kiskarten@schwanstetten-online.de, Buchhandlung am Sägerhof, Tel. (09170) 94 77 66 • OMV-Tankstelle Leerstetten, Tel. (09170) 97 73 24