Hingucker: Schachfreunde präsentieren neues Logo!

Unter den vier zur Verfügung stehenden Entwürfen setzte sich das Logo der ortsansässigen Künstlerin Helga Schreeb durch. Es zeigt ein visuell bestechendes Schachbrett mit König und Dame. Der Verein unter seinem 1. Vorsitzenden Norbert Nachtrab und dessen Stellvertreter Michael Ludwig hatte das neue Logo anlässlich des anstehenden 25-jährigen Bestehens der Schachgemeinschaft Büchenbach/Roth e.V. in Auftrag gegeben. Bei der Vorstellung im Büchenbacher Vereinshaus waren auch Büchenbachs Bürgermeister Helmut Bauz und der BLSV-Kreisvorsitzende Christian Kuhnle anwesend. Zur großen Freude des Vereins hatte die Leiterin der Geschäftsstelle der Sparkasse Büchenbach, Melanie Fodor einen Scheck in Höhe von 250 Euro für den Verein im Gepäck. Zusätzlich zu dem neuen Logo hat die Künstlerin noch zahlreiche Schachsymbole gestaltet. Diese so genannten Icons werden vor allem bei E-Mails und auf Internetseiten verwendet. Sie gehören zur modernen Bildsprache auf Smartphones und Tabletts und sollen vor allem die Jugend ansprechen.