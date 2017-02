Im Märzen der Bauer…

für Kinder ab 7 Jahren



Wann werden Karotten gesät und wann Kartoffeln geerntet? Wieviel Arbeit macht ein Getreideacker und woher kommt eigentlich das Futter für die Tiere auf einem Bauernhof? An diesem Nachmittag erhältst du ganz spielerisch viele Einblicke in das Leben als Landwirt und Landwirtin. Wir kümmern uns gemeinsam um unseren Getreidegarten, ernten das Korn und backen aus unserem eigenen Mehl köstliche Fladen über dem Feuer.



Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro.



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.