Jahresausstellung des Kunstvereins Spectrum 2017

Der Kunstverein Spectrum, der die Bildende Kunst im Landkreis Roth seit über 30 Jahren fördert und vertritt, zeigt seine Jahresausstellung in der Residenz Hilpoltstein. In ihrer gemeinschaftlichen Kunstschau präsentieren die Künstler eine breite Palette an Werken und Genres: Malerei, Grafik, Kalligrafie, Bildhauerei, Textil- und Objektkunst, Installation, Fotografie sowie mitunter Literatur. Spectrum widmet sich erneut einem aktuellen gesellschaftlichen Thema. Ist "vertraut" das Gegenteil von "fremd"? Die Vernissage zur Jahresausstellung ist stets ein wichtiger Treffpunkt für Kunstschaffende und Kunstinteressierte in Hilpoltstein, dem Landkreis und darüber hinaus. Diesjähriger Laudator ist Dr. Harald Tesan.



Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler:

Kai Bader, Klaus-Leo Drechsel, Gottfried Faaß, Uschi Heubeck, Agnieszka Hofmann, Klaus P. Jaworek (Kapejott), Künstler Jonathan, Gunter Kaufmann, Norbert Mager, Walter Meier, Sabine B. Reimann SAN, Gunther W. Remark, Günther Römling, Ina Schilling, Annelies Schindler, Ralf Schnackig, Karl Schnell, Richard Wagner, Erwin Weidmann, Sabine Weigand, Csilla Wenczel, Thomas Willi



Vernissage

Freitag, 28. Juli 2017, 19.00 Uhr



Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr

Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr

Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr

Burgfestsonntag, 6. August 2017, von 9.00 bis 17.00 Uhr

Residenz Hilpoltstein, Kirchenstraße 1 in 91161 Hilpoltstein.