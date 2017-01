Jörg Hegemann & Thomas Aufermann - Boggie Woggie am Piano

Auch Jahrzehnte nach seiner Entstehung ist Boogie Woogie die heißeste Musik, die man auf einem Klavier darbieten kann. Ein Pianist, der jeden Augenblick erkennen lässt, dass er diese Musik mit Leib und Seele spielt, ob im kleinen Jazzclub oder im großen Konzertsaal, ist Jörg Hegemann.

Pünktlich zum 30jährigen Bühnenjubiläum ist er mit seinem kongenialen Partner Thomas Aufermann wieder in Schwanstetten zu Gast.aus Witten kann dabei auf rund 2000 Auftritte zurückblicken, darunter Konzerte in den USA, Russland und weiteren 13 europäischen Ländern. Als „Mann am Klavier“ spielte er zusätzlich bei zahlreichen Veranstaltungen. Bei der erstmaligen Verleihung des Musikpreises „German-Boogie-Woogie-Award“ in Bremen wurde er als „Pianist des Jahres 2009“ geehrt.entdeckte bereits in jugendlichem Alter seine Liebe zu Blues und Boogie Woogie. Er begeistert mit authentischem Gesang und seiner erfrischend unterhaltsamen Art, mit verrückten Moderationen und kabarettistischen Einfällen.Karten erhalten Sie in der Buchhandlung am Sägerhof, Tel. 09170 947766, an der OMV-Tankstelle in Leerstetten, Tel. 09170 979324 und an der Abendkasse.