Kabarett mit Eva Eiselt - Vielleicht wird alles vielleichter

Sie ist zurück und für Sie da – Eva Eiselt mit ihrem brandneuen und einzigartigen Mix aus Kabarett, Theater, Parodie und einer Prise positiven Wahnsinns.

Die Welt wird immer komplexer, alles dreht sich immer schneller. Aber eine Frau hält dagegen und vermutet: Vielleicht wird alles vielleichter. Und Eva nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber dafür spielt sie einen Baum, versprochen. Klingt anspruchsvoll? Ach warten Sie einfach ab.Das Kölner Energiebündel Eva Eiselt spielt sich in einer atemberaubenden kabarettistischen Revue in Herz und Hirn des Publikums. Zwischen deutscher Eiche und Selfie-Stange, zwischen Saunaaufguss und Grillfesten, zwischen Kulturmanagement und Kinderspielplatz bleibt wahrlich kein Thema vor Eva und ihren zahlreichen Alter Egos sicher.kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof • Ortsteil Schwand • Alte Str. 11 • Tel. (09170) 94 77 66 OMV-Tankstelle • Ortsteil Leerstetten • Hauptstraße 17 • Tel. (09170) 97 73 24 Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof