Kastelruther Männerquartett kommt nach Schwanstetten

SCHWANSTETTEN (pm/vs) - Das bekannte und beliebte Kastelruther Männerquartett wird am 8. Oktober 2017 um 16.30 Uhr in der Katholischen Kirche Heiligste Dreifaltigkeit in Schwanstetten mit einem Alpenländischen Kirchenkonzert bereits zum dritten Mal die Zuhörer musikalisch in seine Heimat Südtirol entführen

Mit ihren brillanten a capella Gesängen haben die vier sympathischen Sänger bereits 2013 und 2016 – damals zusammen mit Oswald Sattler – ihr Publikum im Sturm erobert. Das Repertoire der Musiker reicht von volksmusikalischen, heimatlichen Liedern und Weisen bis hin zu klassischen und religiösen Gesängen. Für Abwechslung im Konzertprogramm wird diesmal das durch den Bayerischen Rundfunk bayernweit bekannte Duo Califragilis sorgen. Rosemarie Seitz und Franz-Josef Schramm werden die meditative, alpenländische Note des Gesangs mit Harfe und Klarinette beziehungsweise Gitarre bereichert.Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen, denn es sind nur noch weniger als 50 Tickets verfügbar. Karten zum Preis von 20 Euro können unter der Rufnummer 09170/947801 bestellt werden.