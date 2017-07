Klarheit finden klingt so einfach. Man wägt alle Möglichkeiten untereinander ab und entscheidet sich für die beste. Es wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Aber Klarheit zu empfinden ist nichts, was unser Verstand für uns regeln kann. Barbara Lemke gab den Zuhörern ein paar Beispiele aus ihrer langjährigen Praxis als Psychologin. Das Gefühl der Unklarheit kommt daher, dass etwas in unserem Unbewussten noch nicht klar ist. Und das hat wenig zu tun mit oberflächlichen, rationalen Argumenten. Mit verschiedenen Zeichnungen machte Lemke diesen Zustand sichtbar.Klarheit finden wir deshalb oft nicht, weil sich uns diese unbewussten Unklarheiten partout nicht offenbaren wollen. Das liegt vielleicht daran, weil die Konsequenzen zu unvorhersehbar sind, weil wir uns dafür schämen oder aus ganz anderen Gründen.In jedem von uns – gibt es einen Ort, der immer absolut klar ist. Dort haben wir den totalen Durchblick. Dort wissen wir intuitiv, wie die Dinge sind und wie sie gehören. Wann immer wir uns angespannt und nicht im Gleichgewicht fühlen, finden wir dort alles Wissen, das wir brauchen, um uns wieder wohl zu fühlen. Kleine Atemübungen gaben den Teilnehmern einen praktischen Einblick wie sich das anfühlt.Im Anschluss an die Lesung forderte Barbara Lemke die Teilnehmer noch auf, ein persönliches Feedback ab zu geben, woraus sich eine wunderbare Gesprächsrunde entwickelte.Die nächste Lesung von Barbara Lemke aus dem Buch Lebensglück und innere Klarheit findet am Freitag, 22.9.2017 um 19:00 Uhr im Atelier KUNSTRAUM, Heidenbergstr. 8, 91126 Kammerstein, statt.