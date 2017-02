Leckeres aus der Pflanzenküche

für Kinder ab 9 Jahren



Bei einem Rundgang über das Stationsgelände sammeln wir diverse Pflanzen für einen leckeren Vormittagsschmaus und bereiten diesen selber zu. Lasst euch überraschen, was Mutter Natur so alles zu bieten hat.



Bitte mitbringen: Brotdose



Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro.



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.