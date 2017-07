MarktSpiegel verlost 20 Freikarten für die "Gartenlust" in Allersberg

ALLERSBERG (pm/vs) - Vom 28. bis 30. Juli 2017 ist die bekannte „Gartenlust-Verkaufsausstellung“ zu Gast auf Schloss Appelhof.

Viele hochwertige Aussteller zum Thema Garten, mit Handwerk, Kunst und Kulinarik und besonderen Garten- und Wohnaccessoires erwarten die Besucherinnen und Besucher. Diese können nach Herzenslust einkaufen, sich informieren und einige schöne Stunden in der Schlossanlage verbringen.Dazu gehört - mit der Kulisse des Rokoko-Schlosses - natürlich ein schönes Rahmenprogramm mit Livemusik, Spielmöglichkeiten für Kinder und vor allem Fachvorträgen und Workshops.Die Gartenlust-Verkaufsausstellungen zeichnen sich durch schöne und stimmungsvolle Veranstaltungsorte, gute Aussteller, und ein abwechslungsreiches Programm aus.Das Schloss Appelhof liegt am Ostufer des Rothsees und kann von der Autobahnausfahrt A9 (Allersberg) in wenigen Minuten erreicht werden.• Die Ausstellung ist am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.• Die Tageskarte kostet sieben Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt• Hunde an der Leine sind auf dem Gelände willkommen• Bitte die Parkplatzbeschilderung vor Ort beachtenDer MarktSpiegel verlost für dieses Event zehn mal zwei Tagestickets. Eine Teilnahme ist nur direkt auf der MarktSpiegel-Homepage möglich.Weitere Informationen zum Veranstaltungsort gibt es im Internet.