Mauersegler-Workshop

für Familien mit Jugendlichen ab 12 Jahren



Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Turmfalke –all diese Vogelarten haben eine Gemeinsamkeit: Sie zählen zu den so genannten Gebäudebrütern. Was sich dahinter verbirgt und was wir Menschen für sie tun können, wird bei unserem Mauerseglerworkshop thematisiert. Nach einer ornithologischen Führung werden verschiedene Experten rund um das Thema Gebäudebrüter referieren und diskutieren.



Spende erwünscht!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de.