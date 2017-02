Medizin aus der Natur

für Kinder ab 8 Jahren



Hustenbonbons aus Salbei, eine Spitzwegerichsalbe für Mückenstiche und ein gesunder Smoothie aus Giersch & Co. möchten von dir zubereitet werden. Traust du dich ran an die Apotheke Natur? Dann schnell anmelden!



Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro. Frei mit Ferienpass!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.