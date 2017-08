"Musikalische Köstlichkeiten aus drei Jahrhunderten."

Melina Elbe-Hegenauer, Flöte und Ludwig Frank, Klavier



Melina Elbe-Hegenauer legte ihr künstlerisches und pädagogisches Bachelorstudium an der Staatl. Hochschule für Musik Karlsruhe ab. 2014 folgte das Masterstudium am Konservatorium Amsterdam. 2015 war sie im Rahmen der Orchesterakademie für ein Jahr Mitglied der Nürnberger Symphoniker. Als Gastflötistin tritt sie regelmäßig in so namhaften Orchestern wie dem Königlichen Concertgebouw-Orchester Amsterdam, der Philharmonie Baden-Baden und dem Münchner Rundfunkorchester auf.



Ludwig Frank studierte an der Staatl. Hochschule für Musik München Schulmusik, Klavier und Kammermusik. Nach Meisterkursen beim Janácek-Quartett in Brünn/Tch. und dem Beaux-Arts-Trio in Freiburg/Br. folgten Auftritte mit dem "Regensburger Klaviertrio" u. a. im In- und europ. Ausland. Er wirkte als Gymnasiallehrer und Fachbetreuer für Musik an der Evang. Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg.



Auf dem Programm stehen Werke von W.A. Mozart, C.M. von Weber, G. Fauré und F. Poulenc



Eintritt 18,-

Reservierung unter 0151/4632 4784