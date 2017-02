Prima Klima Frühstück

Am Rothsee 10

LBV Umweltstation Rothsee , Am Rothsee 10 , 91161 Hilpoltstein DE

für Kinder ab 8 Jahren



Wie beeinflusst unser Frühstück das Klima? Warum ist es nicht sinnvoll, im Dezember Erdbeeren zu kaufen oder Unmengen an kleinen Wegwerfjoghurts zu verputzen? Diesen Fragen werden wir während eines leckeren und vielseitigen Frühstücks auf den Grund gehen.



Bitte mitbringen: Brotdose



Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro. Frei mit Ferienpass!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.