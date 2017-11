Rathaussturm und Dämmerung: Landkreis Roth startet in den Karneval!

Zwei tolle Dämmerungen

Der „Verein für Geselligkeit“ lädt ab 19.30 Uhr zum Faschingsauftakt ins Bürgerhaus „Zur Krone“ (Bahnhofstraße 1) in Georgensgmünd ein.Hoch her geht es 11. November in Schwand und Roth, wo die traditionelle Dämmerung auf dem Programm steht. Der Schwander Carnevals Club (SCC) beginnt seine Feier mit Ordensverleihungen und Programmdarbietungen der Aktiven um 20.11 Uhr. Veranstaltungsort ist das Sportheim des FC Schwand in der Nürnberger Straße 46. Der Eintritt kostet sieben Euro pro Person. Unter der Rufnummer 09170/1718 können Karten bestellt werden.Eine Stunde früher, nämlich um 19.11 Uhr startet der Rother Carneval Verein (RCV) seine Dämmersitzung in der Rother Kulturfabrik. Das Team um Präsident Christian Bretzner und Vizepräsident Jochen Gürtler haben sich in diesem Jahr einige Neuerungen einfallen lassen, um den Besucherinnen und Besuchern einen kurzweiligen Einstieg in die neue Session zu bieten. Besonders spannend wird die Vorstellung der neuen Regenten werden. Mitdabei ist auch das Prinzenpaar der Session 2016/2017, Melanie und David Eggert. Karten für den Abend können bei der Familie Bretzner unter der Rufnummer 09171/1495 bestellt werden.