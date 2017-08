"Romantischer Klangzauber"

Kammerstein: Künstlerhaus KUNSTRAUM |

Rainer Bartke, Violoncello Ludwig Frank, Klavier



Rainer Bartke legte sein Konzertexamen nach Studien an den Musikhochschulen Hannover und Düsseldorf ab. Er wirkte als Cellist in Mainz und an der Staatsphilharmonie Nürnberg. Daneben ist er Mitglied im Nürnberger Bachorchester und im Salonensemble Ferenc Babári. Eine rege Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker führte ihn besonders durch den nordbayerischen Raum. Der freischaffende Künstler ist ein gesuchter Violoncello Pädagoge.



Ludwig Frank studierte an der Staatl. Hochschule für Musik München Schulmusik, Klavier und Kammermusik. Nach Meisterkursen beim Janácek-Quartett in Brünn/Tch. und dem Beaux-Arts-Trio in Freiburg/Br. folgten Auftritte mit dem "Regensburger Klaviertrio" u. a. im In- und europ. Ausland. Er wirkte als Gymnasiallehrer und Fachbetreuer für Musik an der Evang. Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg.



Auf dem Programm stehen Werke von W.A. Mozart, C.M. von Weber, G. Fauré und F. Poulenc.



Eintritt 18,-

Reservierung unter 0151/4632 4784