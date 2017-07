Rother Meister im Jugendschach gesucht

BÜCHENBACH/ROTH (pm/vs) - Junge Nachwuchstalente aufgepasst: Am Samstag, 22. Juli, sucht die Schachgemeinschaft Büchenbach/Roth den besten Jugendschachspieler.

Ermittelt wird der/die beste Jugendschachspieler/in der Stadt Roth im Vereinsheim (AWO Kindergarten, Kühedorfer Weg 11 in Büchenbach). in sieben Runden Schnellschach.Da es sich um ein offenes Turnier handelt, kann jeder Jugendliche unter 18 Jahren - also Jahrgang 1999 und jünger - mitmachen, auch wenn er nicht in Roth wohnt. Pokale und Sachpreise gibt es für die Altersgruppen U10, U12, U14, U16 und U18. Schirmherr ist Roths Erster Bürgermeister Ralph Edelhäußer. Der Vorstand freut sich über Anmeldungen via E-Mail vorstand@sg-buechenbach-roth.de. Nachmeldungen sind auch am Spieltag bis 10.30 Uhr möglich. Die Siegerehrung ist gegen 16.30 Uhr geplant.