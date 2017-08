„Sounds of Latin“

Heike Friedrich, Gesang und Percussion Roland Kühleisen, Gitarre



Musik aus Kuba und Brasilien, erfrischend wie ein kalter Mojito unter der kubanischen Sonne...

Die Reise mit “Sounds of Latin“ beginnt in den Straßen von Havanna mit den Stilrichtungen Son, Bolero und Cha Cha Cha. Führt nach Brasilien mit sanften Bossa und Samba-Klassikern und erreicht schließlich Argentinien mit lyrischen Stücken über das Leben und Überleben in Lateinamerika. Klangvoller, mehrsprachiger Gesang, brillantes Gitarrenspiel getragen von Latin-Rhythmen gespielt auf unterschiedlichen Percussion-Instrumenten.



Eintritt 15,-

Reservierung unter 0151/4632 4784