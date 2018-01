Theater Göggelsbuch

Allersberg: Jugendheim Göggelsbuch |

Zur Aufführung kommt das Stück „Der Rauberpfaff“, eine bayerische Räubergschicht von PeterLandstorfer.

Der Raubhauser Gust und seine kleine Räuberbande schlagen sich mit mäßigem Erfolg durchs Räuberleben. Als sie in einem Hinterhalt liegen, beobachten sie ein tragisches Schicksal.

Ein Koffer wird ihnen in die Hände gespielt, der ihr weiteres Leben durcheinanderwirbelt und auch die Geschichte von Göggelsbuch nachhaltig prägen soll. Was wird aus der Räuberbande? Haben sie mit ihrem Vorhaben Erfolg und gehen in die Geschichtsbücher ein oder fallen sie der Gendarmerie in die Hände und werden vor die Justiz gestellt?



Sie können es erleben, wenn Sie unsere Aufführungen im Jugendheim in Göggelsbuch besuchen. Aufführungstermine sind 17./18./23./24./25.März 2018, Beginn jeweils 19.30Uhr.

Kartenvorverkauf ab Sonntag 18.Februar 10.00Uhr (10.00Uhr-12.00Uhr im Jugendheim), anschließend bei Agnes Meier (Tel.: 09174/2956), Restkarten an der Abendkasse.