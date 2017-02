Unterwegs mit dem Drachenboot

für Familien mit Kindern ab 10 Jahren



Wenn das 12,5 m lange Drachenboot mitsamt Trommler, Steuermann und 20 Paddlern in See – genauer gesagt in den Rothsee – sticht, bedeutet das jede Menge Spaß, Bewegung und Naturerlebnis. Denn das Drachenboot ist das schnellste Boot auf dem Rothsee – wenn alle Paddler im gleichen Rhythmus zusammen arbeiten. Wer mitmachen möchte, muss gut schwimmen können.



Kosten: für LBV-Mitglieder 3 Euro, für alle anderen 5 Euro. Die Familienkarte kostet 15 Euro. Frei mit Ferienpass!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.