Vortrag: Solidarische Landwirtschaft

LBV Umweltstation Rothsee , Am Rothsee 10 , 91161 Hilpoltstein DE

für Erwachsene



Für die längste Zeit der Menschheitsgeschichte waren Menschen mit dem Land verbunden, das sie ernährt. Heutzutage scheint diese Verbindung kaum noch vorhanden zu sein. Zunehmend ist die solidarische Landwirtschaft wieder in aller Munde. Sie ist nicht-industriell und marktunabhängig. Was birgt die solidarische Landwirtschaft für Risiken und welche vielfältigen Vorteile hat sie? In einem Vortrag stellt der Biolandhof Karl Dollinger sich und die Idee hinter dieser Form der Landwirtschaft vor.



Spende erwünscht!



Keine Anmeldung erforderlich!